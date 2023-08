L’operazione De Ketelaere all’Atalanta è in chiusura. Partito ufficialmente il countdown finale. Intanto il belga si allena a Milanello

Il Milan si prepara a salutare ufficialmente De Ketelaere. Dopo la stagione in rossonero è pronto al passaggio all Atalanta.

Come riportato da Antonio Vitiello il belga è presente oggi a Milanello come da programma. Ultime ore in rossonero. È in chiusura l’operazione

The post Retroscena De Ketelaere: oggi presente a Milanello, il futuro è già scritto appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG