Retroscena Inter, i giocatori nerazzurri se lo sono detti nello spogliatoio ad Appiano prima della Juve! La rivelazione

Come riporta il Corriere dello Sport Inzaghi e l’Inter pensano a un solo risultato: battere la Juve per fuggire, balzare a +4 con una partita in meno e, se possibile, dare un segnale di strapotere al campionato.

Come? Vincendo bene, dimostrando sul campo la differenza di qualità degli interpreti e di gioco. Attaccheranno con giudizio, senza esporsi, e con la stessa ferocia esibita a Riyad nella semifinale di Supercoppa con la Lazio. Non è la stessa cosa spazzare via la Juve, ma è quello che si sono detti e hanno immaginato nello spogliatoio di Appiano Gentile. Un pareggio, per i nerazzurri, sarebbe una delusione e lascerebbe tutto aperto.

