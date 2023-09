Tra i nomi accostati al Milan sul calciomercato c’era quello di Lukaku. L’attaccante prima di andare alla Roma poteva vestire rossonero

come riportato da Calciomercato.com Lukaku in Italia è una certezza e avrebbe potuto pensarci il moneyball di Cardinale, se tra i parametri inseriti nel database non ci fosse stata la rivendibilità del calciatore, la sua possibile rivalutazione, considerata in ogni acquisto del Milan. Lukaku evidentemente sarebbe stato un rinforzo per vincere subito, non un investimento per proseguire la politica sostenibile del club

