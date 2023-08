Retroscena Lukaku, l’Inter aveva pensato al ritorno del belga: no dello spogliatoio nerazzurro a Big Rom

Matteo Barzaghi a Sky Sport ha svelato un retroscena che poteva riguardare un possibile ritorno all’Inter di Lukaku:

«L’Inter avrebbe potuto fare di più poi per prendere Lukaku dopo che è ‘scomparso’? Zhang e i dirigenti hanno provato a capire se ci fosse margine per riportarlo all’Inter anche dopo che lui aveva smesso di rispondere, ma hanno trovato un muro in spogliatoio dopo le chiamate senza risposta ai compagni. Lo spogliatoio ha detto no, tutta l’Inter in quel momento ha capito che non si sarebbe più potuti andare avanti per Lukaku».

