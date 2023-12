Daniele Rugani e quel retroscena dopo il gol subito dalla Juve contro il Monza. Ecco cosa ha detto il difensore in panchina

DAZN ha pizzicato la reazione di Daniele Rugani dopo il gol del momentaneo pareggio di Valentin Carboni in Monza Juve.

Inquadrato in panchina, il difensore ha scagliato un pugno a terra e ha detto: «Però non si butta via un campionato così».

