Allegri a Sky: «Pareggiare sarebbe stato un brutto colpo. Soffrendo con questa mentalità miglioreremo». L’intervista dopo Monza Juve

Allegri ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo la vittoria per 1-2 della Juve contro il Monza. Queste le sue dichiarazioni.

L’ANALISI – «Sarebbe stato un brutto colpo, l’avremmo assorbito. Prendere un gol così senza aver subito poco niente durante tutta la partita, nel primo tempo potevamo fare secondo gol. La squadra ha fatto bene, ha avuto un bell’approccio. E’ normale che dobbiamo lavorare per migliorare alcune situazioni. Quando abbiamo questa mentalità e voglia di faticare e soffrire possiamo solo che migliorare»

DIFFICOLTA’ CHE HA PROVOCATO IL MONZA – «Loro aprivano molto di più D’Ambrosio, erano un po’ più uno a sinistra nostra e su quello non riuscivamo più ad uscire. Nella gestione abbiamo perso 2-3 palle troppo veloci e su quello bisogna assolutamente migliorare. Però direi che la squadra ha fatto una buonissima partita»

LA FORZA DEL GRUPPO – «Sono soddisfatto perché c’è un bell’ambiente, nello spogliatoio i ragazzi si mettono a disposizione l’uno dell’altro. Questa è la cosa migliore, basta vedere l’esultanza del gol dell’1-2. Questo bisogna mantenerlo e migliorarlo perché comunque siamo alla 14° giornata. Questa era una partita a rischio perché subito dopo c’è il Napoli, lo scontro diretto in casa, poi le ultime 3 in trasferta. Vincere oggi è stato molto importante»

RABIOT – «Oggi ha fatto bene il primo tempo, poi nel secondo si è un pochino appisolato…Poi si è svegliato nel momento giusto e questo è molto importante. Adrien straordinario, ha un motore diverso, ha fatto un bellissimo gol di testa. Sono molto contento»

RAPPORTO CON LA SOCIETA’ – «Sono contento perché stiamo lavorando bene con Giuntoli, Manna, la società e Scanavino. Cerchiamo di lavorare bene per far si che la Juve l’anno prossimo giocare in Champions. Bisogna rimanere coi piedi per terra, profilo basso, lavorare forte e faticare. Poi la Juve è la Juve e ha sempre nel Dna di migliorare, programmare. Questo sono in grado di farlo. E desiderare che è la cosa più importante»

