Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato a Dazn al termine del match disputato all’U-Power Stadium con la Juventus

Raffaele Palladino ha parlato a Dazn al termine di Monza Juve.

COSA E’ SUCCESSO ALLA FINE – «Non partirei dai minuti finali ma da una grande prestazione della squadra. Il gol finale è un gol fortuito, perché Gatti ha anche ciccato la palla. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto dato stasera, ci avevamo messo cuore, anima, qualità tecniche e fisiche. Meritavamo anche il pareggio».

FALSO NOVE – «Le scelte vengono in funzione a quanto vedo in settimana, non volevamo dare riferimenti alla Juve. Ciurria sa fare quel ruolo, poi la Juve si difendeva bassa e abbiamo sofferto solo da rimesse laterali e calci d’angolo. Nel secondo tempo i cambi han dato una sterzata, abbiamo cambiato anche sistema di gioco. Peccato perché ci credevamo fino alla fine, una volta raggiunto il pareggio era quasi fatta. Siamo stati leggeri nel perdere un duello difensivo e la Juve ci ha castigato».

VALENTIN CARBONI – «Volevamo aprire le maglie della difesa della Juve, sapendo che loro si difendono bassi. Non riuscivamo ad entrare, però la squadra ha avuto pazienza. Loro sono molti strutturati, molto fisici, era difficile entrare. Valentin è entrato molto bene, ma tutti quelli che sono entrati».

CONTRO LE BIG – «Quando affrontiamo le grandi squadre io vedo negli occhi dei calciatori, nell’atteggiamento, che loro se la vogliono giocare e questo fa parte della mentalità raggiunta. Oggi siamo usciti con rammarico contro la prima in classifica, dobbiamo esserne orgogliosi. Non voglio mai perdere, questa è la mia mentalità».

A DICEMBRE CONTRO GENOA, MILAN E NAPOLI – «Mi aspetto quello che han fatto stasera, ma quello che facciamo dall’anno scorso. Con questi principi di gioco, giocando a calcio, provando ad essere propositivi e attaccando con più giocatori. Nel mese di dicembre affrontiamo Genoa, Milan, Napoli ma ce la giochiamo con tutte».

CALCI PIAZZATI – «Il 30% dei gol sono da calci piazzati, è un dato oggettivo che vengono spesso da calci piazzati. Li facciamo e si possono anche subire. Ci lavoriamo tantissimo, nell’ultimo periodo ne abbiamo preso qualcuno in più ma affrontavamo una squadra più strutturata di noi».

MOTA IN DIFESA SUL GOL DI GATTI – «Si è cambiato l’uomo con Gagliardini però si è fatto superare in maniera troppo leggera e non deve succedere. Mi sono arrabbiato molto».

ANGOLO DA CUI E’ NATO IL GOL DI RABIOT – «Pessina dal campo mi ha detto che l’aveva toccata Vlahovic, che non era calcio d’angolo».

JUVE DA SCUDETTO – «Assolutamente sì, ma non lo dico per fare il ruffiano ma perché è costruita sempre per quello, ha una mentalità vincente. Quest’anno vedo una squadra in salute, che sa difendersi bene, molto più solida. Ha giocatori di qualità, ha ricambi e gioca una volta a settimana. Se la giocherà fino alla fine».

The post Palladino a Dazn: «Usciamo con rammarico contro la prima in classifica. Juve costruita per lo Scudetto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG