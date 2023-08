Dusan Vlahovic via dalla Juve: retroscena legato al futuro dell’attaccante nelle parole del giornalista Niccolò Ceccarini

Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul futuro di Dusan Vlahovic.

PAROLE – «Per quanto riguarda la questione Vlahovic, la Juventus per farlo partire in direzione Chelsea vuole almeno 40 milioni di euro più Lukaku. In settimana riprenderanno i contatti con il club inglese per capire se ci sono i margini per provare a portare avanti l’affare».

