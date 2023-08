De Winter al Genoa: le cifre. Quanto incasserà la Juve dal suo addio, ecco tutti i dettagli dell’operazione

Koni De Winter si appresta a diventare un nuovo giocatore del Genoa. Dopo essere tornato alla Juve dal prestito all’Empoli, il difensore belga partirà di nuovo.

Come riportato da Tuttosport, l’operazione per il classe 2002 si concluderà sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni per 10 milioni di euro totali.

