Come riportato dal Daily Mail, se arrivasse l’accordo tra Juventus e Chelsea Vlahovic non si opporrebbe al trasferimento. Il serbo, con l’esultanza contro il Real, ha voluto mettere le cose in chiaro con i tifosi lasciando intendere di non aver assolutamente chiesto lui la cessione. Vlahovic, insomma, resterebbe volentieri in bianconero.

