Il cantante e tifoso della Fiorentina Riccardo Fogli ha commentato il delicato momento della squadra parlando a Radio Sportiva

IL COMMENTO – «Con la Viola nel cuore si vive meglio, anche in momenti come questo. Ieri sera mi giravano, non lo nascondo, vedo paura di saltare l’uomo e di andare avanti, facciamo solo passaggi indietro e così segnare è difficile. La Fiorentina gioca bene e Italiano mi piace tantissimo, quando si arrabbia vorrei abbracciarlo, non so che fare. Forse cantargli piccola Katy? Sto Commisso, lui difende i nostri colori, sono fiducioso. Io 30/40 milioni in tasca non li ho, altrimenti glieli darei per fargli comprare qualcuno che la butti dentro».

L’articolo Riccardo Fogli: «Fiorentina Se avessi 40 milioni li darei a Commisso per prendere un attaccante» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG