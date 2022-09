Calvarese: «Difficilmente Marcenaro verrà fermato, ma verrà tenuto lontano dai match di cartello». Le parole dell’ex arbitro

Gianpaolo Calvarese ha parlato su Calcio e Finanza di cosa cosa rischi adesso a suo avviso Marcenaro dopo quello che è accaduto in Juventus-Salernitana. Ecco le parole dell’ex arbitro di Serie A:

«L’AIA ha già specificato che non si tratta, nella fattispecie, di un vero e proprio errore arbitrale, in quanto il VAR non aveva a disposizione tutte le immagini e i video riferibili alla posizione di Candreva. Difficilmente quindi Marcenaro verrà fermato, ma verosimilmente verrà tenuto lontano dai riflettori almeno per un po’ di tempo. Lontano dai match di cartello»

