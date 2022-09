Garanzini: «Dopo la vittoria dell’Inter, anche Milan e Napoli hanno fatto bottino pieno». Le sue parole sui risultati delle italiane in Champions

Gigi Garanzini ha parlato a La Stampa delle sfide di Champions League delle formazioni italiane, tra cui il Milan. Ecco le sue parole:

«Se era davvero questa la partita-chiave del girone, come Allegri aveva dichiarato prima di Parigi allora l’astrologo sta davvero perdendo colpi. Perché non solo è arrivata la sconfitta, ma è stato imbarazzante il rapporto di forze sul campo, a dispetto di un gol di vantaggio su cui costruire l’impresa. […] Dopo la vittoria dell’Inter in Boemia, anche Milan e Napoli hanno fatto bottino pieno. Il Napoli ha segnato un rigore su tre, ma a gioco lungo ha strameritato e pur tenendo conto del valore modesto delle tre rivali non c’è dubbio che il bilancio della seconda giornata sia positivo. Anche se non è facile da raccontare al popolo bianconero»

