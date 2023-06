Ricorso Agnelli al Tar per il caso plusvalenze: fissata la data dell’udienza. Le ultime sulla vicenda e tutti i dettagli

Andrea Agnelli ha presentato ricorso al Tar per la condanna ai suoi danni nell’ambito del caso plusvalenze Juve. Come riportato dall’ANSA, l’udienza in camera di consiglio è stata fissata per il prossimo 11 luglio, davanti ai giudici della prima sezione ter del Tribunale amministrativo.

Non è escluso che già nella stessa giornata si possa avere un primo pronunciamento del Tar.

