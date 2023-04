Ricorso Juve, adesso la FIGC ha un grande timore sul caso plusvalenze: ecco perchè la Federazione non si è costituita

Tuttosport analizza la situazione sul ricorso della Juve al Collegio di Garanzia del CONI, in attesa del risultato del prossimo 19 aprile. La FIGC avrebbe una grande paura e per questo non si sarebbe costituita (già ormai scaduti i tempi per farlo).

Per alcuni è un paradosso e molti pensano che la Federazione voglia prendere le distanze da una sconfitta della Procura ormai considerata concreta e che sarebbe l’ennesimo schiaffo al sistema dopo quelli perpetrati dal Tar del Lazio e dal Consiglio di Stato. Ai piani alti hanno sparso la voce che si tratti invece di volontà di rimanere “terzi” in questa vicenda, ma i più maligni sussurrano ciò non sia vero…

The post Ricorso Juve, FIGC spaventata: ecco perchè la Federazione non si costituisce appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG