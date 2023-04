Compagnoni: «Di Maria meglio da ala per la Juve. Lui e Chiesa…». Le parole del giornalista sui due bianconeri

Il giornalista Maurizio Compagnoni a Sky Sport 24 ha parlato di Di Maria e Chiesa dopo la sconfitta della Juventus contro la Lazio.

DI MARIA E CHIESA – «Nel primo tempo Di Maria quasi nullo, nel secondo ha giocato benissimo con numeri da extraterrestre. È cresciuto quando la Juve è passata col 4-3-3, mentre tra le linee ha fatto fatica. Quando ha fatto l’ala destra come ai vecchi tempi il rendimento è cresciuto in modo esponenziale e la Juve ne ha beneficiato. Se Di maria e Chiesa riescono a giocare al 100% diventa più facile per il centravanti che sia Vlahovic, Milik o Kean».

