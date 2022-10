Ieri sera ha fatto discutere la decisione di Siebert di assegnare in Milan Chelsea il rigore ai blues ed espellere Tomori. Ma il Var…

Siebert infatti ha punito quella che tecnicamente è una trattenuta di Tomori su Mount, anche se lieve e non tale da impedire all’attaccante del Chelsea di arrivare al tiro (parato da Tatarusanu), e una volta sanzionato tecnicamente il fallo del milanista il cartellino rosso diventava automatico: la “decurtazione” da rosso a giallo infatti di un fallo commesso contro un avversario in possesso di una chiara occasione da gol è prevista soltanto quando l’intervento del difensore è “genuino”, fatto cioè cercando e potendo prendere il pallone, pur senza riuscirci. In caso di spinta o trattenuta senza possibilità l’espulsione è inevitabile. Dunque, come ricordato da Sky Sport, da protocollo Var non si era in presenza di un chiaro e grave errore né per quanto riguarda la sanzione tecnica (rigore) né per quella disciplinare (cartellino rosso).

