Emil Holm bersagliato dai tifosi rossoneri dopo Milan-Atalanta, ecco cosa è successo e il motivo dei commenti social

Non sembrano placarsi le polemiche per quanto accaduto ieri per Milan-Atalanta. In particolar modo, ad essere finita sul banco degli imputati è il contatto in area dei rossoneri tra Giroud e Holm, con conseguente rigore concesso ai bergamaschi. A detta di alcuni sostenitori rossoneri, il difensore svedese potrebbe aver simulato nel momento dell’impatto con il talentuoso attaccante francese.

Questo, con la volontà (sempre ipotetica) di indurre il var ad intervenire proprio in favore del penalty poi concesso da Orsato. Bene, sui social network sotto i post del nerazzurro sono spuntate dozzine e dozzine di commenti negativi e altamente dispregiativi (alcuni perfino auguranti la morte del calciatore). Interazioni, che evidentemente nulla hanno a che vedere con i veri tifosi del Milan (e rivali dell’Inter), ma che appartengono piuttosto a personaggi che andrebbero allontanati dal mondo del calcio.

L’articolo Rigore Milan-Atalanta, Holm bersaglio dei tifosi rossoneri: durissimi sui social, il motivo proviene da Inter News 24.

