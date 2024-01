Alberto Rimedio, a Rai Sport, ha analizzato così Juve–Roma.

RIMEDIO – «Questa Juventus contro la Roma ha ottenuto una vittoria allegriana al massimo. Allegri è l’allenatore che per più volte ha vinto 1-0, superando Ancelotti per 66 contro 65 ed è un risultato fondamentale per proseguire il cammino Scudetto».

