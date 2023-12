In questi giorni in cui i nerazzurri non conoscono impegni infrasettimanali si parla tanto dei prolungamenti di molti giocatori.

L’Inter si sta allenando in vista del prossimo doppio impegno che vede la squadra di Inzaghi affrontare Udinese e Real Sociedad entrambe a San Siro. Mentre la squadra si allena ed il tecnico ragiona su come sopperire alle tante assenze in difesa e sulla destra, i dirigenti pensano al mercato: non c’è granché da fare in entrata in inverno e allora occhi sui rinnovi di diversi contratti.

Denzel Justus Dumfries

Settimane importanti

Molte situazioni sono già ben incanalate verso una soluzione positiva, oltre a Lautaro Martinez, si va verso i rinnovi anche di Dimarco e Mkhitaryan, come riporta la Gazzetta dello Sport. Non si esclude che la chiusure di entrambe queste ultime trattative possa arrivare anche prima del 2024: l’esterno italiano ha un contratto fino al 2026 mentre il vincolo dell’armeno scade a giugno. C’è quindi urgenza di chiudere nel caso dell’ex Roma: si va verso un rinnovo alle stesse cifre del contratto attuale, ovvero uno stipendio annuo di 3,9 milioni con Decreto Crescita, bisogna capire se si tratterà di un biennale o di un annuale con opzione. L’ex Primavera allungherà di 2 anni ma vedrà anche raddoppiato il suo stipendio attuale che ammonta a 2 milioni a stagione.

Situazione non limpidissima

Dumfries invece ha fatto richieste considerate al momento alte dalla società: l’olandese ha un contratto valido fino al 2025 con ingaggio di 2,5 milioni a stagione. L’Inter aveva intenzione di offrigli un ingaggio in linea con quello proposto a Dimarco ma lui chiede 5 milioni a stagione: nelle prime settimane del nuovo anno si cercherà di capire se ci sono margini per venirsi incontro altrimenti a giugno sarà cessione.

L’articolo Rinnovi Inter: accordo vicino per Dimarco e Mkhitaryan, distanza per Dumfries proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG