Di Lorenzo: «Inter, squadra con rosa di alto livello» Le parole del capitano del Napoli sui nerazzurri

Intervistato dai microfoni ufficiali del club, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato di Napoli Inter e dei nerazzurri:

NAPOLI-INTER- «Abbiamo disputato una buona partita sotto il profilo generale. Non siamo stati fortunati nelle conclusioni e potevamo essere più pericolosi in fase offensiva. Poi siamo andati sotto col risultato e non è facile risalire contro un avversario che in questo momento è primo in classifica»

INTER- «L’Inter è una grande squadra con una rosa di alto livello, stanno andando benissimo in questo momento, però onestamente io sto concentrato solo su di noi, perché dobbiamo tornare a vincere in casa e dare gioia ai nostri tifosi che anche stasera ci hanno incitati. Di positivo c’è che esprimiamo un buon calcio pur non concretizzando. La squadra mostra di avere volontà di reagire e dobbiamo continuare a lavorare per poter riprendere la strada giusta»

L’articolo Di Lorenzo: «Inter, squadra con rosa di alto livello» proviene da Inter News 24.

