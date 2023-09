L’Inter si prepara a discutere i rinnovi di tre protagonisti nerazzurri, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro: ecco tutti i dettagli e le cifre

Si apre il capitolo rinnovi in casa dell’Inter, coi nerazzurri pronti a prolungare i contratti di tre cardini: Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro.

La Gazzetta dello Sport offre i dettagli delle trattative e le cifre in ballo.

RINNOVI INTER, MKHITARYAN- Presto i dirigenti affronteranno il discorso Mkhitaryan. L’armeno, grande protagonista nell’ultimo derby, è tenuto in grande considerazione da tutte le componenti nerazzurre: società, tecnico e compagni di squadra. Il suo contratto è in scadenza a giugno. Ma i dirigenti hanno in animo di incontrare il giocatore per proporgli di allungare il suo accordo. A Mkhitaryan sarà offerto con ogni probabilità un biennale. A gennaio la carta d’identità dirà 35 anni, ma il centrocampista ha dimostrato di essere integro fisicamente. E, soprattutto, di essere un personaggio positivo all’interno di un gruppo di lavoro.

RINNOVI INTER, DIMARCO E LAUTARO- Ci sono poi altri due giocatori con scadenza più lunga, che in qualche modo aspettano un segnale. Uno è Dimarco, il secondo è Lautaro. Ha un accordo fino al 2026: il discorso, evidentemente, non è legato all’aspetto temporale, quanto a un adeguamento dell’ingaggio attuale. Oggi Lautaro guadagna 6 milioni di euro netti a stagione. È il tetto massimo del club, non c’è più Lukaku a volare più alto. C’è tempo per aprire il file. Ma i dirigenti vogliono farlo con le tempistiche giuste. E hanno un vantaggio: l’interlocutore ha le migliori intenzioni, non lascerebbe mai Milano, non ha la minima voglia di complicare il suo rapporto con il mondo nerazzurro, a maggior ragione oggi che è pure capitano. La strada, insomma, non sembra così difficile da spianare.

