Jesse Lingard potrebbe raggiungere Gerrard in Arabia Saudita, l’inglese è svincolato e proverà per un mese con l’Al-Ettifaq

Jesse Lingard, svincolatosi in estate dal Nottingham Forest, potrebbe ripartire dall’Arabia Saudita, raggiungendo Steven Gerrard.

Come riportato da numerosi media inglesi infatti, il calciatore sarà in prova per un mese all’Al-Ettifaq, squadra allenata dal suo connazionale. Al termine del mese il club saudita deciderà se offrirgli o meno un contratto.

