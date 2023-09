Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato al termine della partita dei biancocelesti contro il Monza all’Olimpico

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita tra Lazio e Monza. Di seguito le sue parole.

STANCHEZZA MENTALE – «Nel secondo tempo non abbiamo concesso tanto, ma nel primo tempo quando siamo diventati passivi tra i due gol. Siamo in un momento in cui non abbiamo la solidità dello scorso anno anche se siamo in crescita a livello difensivo. E non riusciamo a trasformare la mole di gioco in gol. Dobbiamo stare molto calmi e capire perché non riusciamo a tradurre le prestazioni nei risultati dell’anno scorso».

SOLUZIONI OFFENSIVE – «Come le abbiamo trovate lo scorso anno vincendo ventidue partite. Ci siamo persi qualche movimento e attacchiamo poco la porta, facciamo meno di quello che potremmo fare. Abbiamo perso movimenti e mentalità».

SERVE TEMPO? – «Il tempo serve ai nuovi, gli altri hanno fatto un percorso di due anni. I momenti nel calcio non sono tutti uguali. In questo momento abbiamo perso le due grandi caratteristiche dell’anno scorso: la solidità difensiva e l’attacco degli spazi».

