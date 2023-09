Rinnovi Juve, da Szczesny a Chiesa e Vlahovic: via alle trattative. Il piano di Giuntoli sui prossimi prolungamenti

Concluso il mercato estivo, la dirigenza della Juventus può ora concentrarsi sui rinnovi. In particolare, le priorità sono per i contratti di Vlahovic, Szczesny, Rugani e Kean: come riportato da Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo è quello di spalmare gli ingaggi e abbassare il costo azienda stagionale.

Presto al lavoro anche con Chiesa e Iling: entrambi hanno una scadenza al giugno 2025, un rinnovo breve, alla Rabiot, potrebbe essere la soluzione.

The post Rinnovi Juve, da Szczesny a Chiesa e Vlahovic: via alle trattative. Il piano di Giuntoli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG