Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni è pronto a rinnovare il proprio contratto con la società nerazzurra. La situazione

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni, nonostante le tante voci di mercato, sembrerebbe vicino a rinnovare con i nerazzurri.

Come per il caso del centrocampista Calhanoglu, l’ufficialità del rinnovo, se non dovessero verificarsi dei colpi di scena, potrebbe arrivare addirittura in settimana.

L’articolo Rinnovo Bastoni, filtra ottimismo in casa Inter. La situazione proviene da Inter News 24.

