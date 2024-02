Rinnovo Chiesa, Oddenino: «Situazione complicata, ecco come stanno le cose». Le parole del giornalista in esclusiva

Il giornalista Gianluca Oddenino in esclusiva per Juventusnews24 ha fatto il punto sul rinnovo di contratto di Chiesa con la Juve.

LE PAROLE – «Chiesa è una partita più complicata. Quel contratto o viene rinnovato entro giugno oppure si entra nell’anno in cui si libera a zero e non ce lo si può permettere. La Juve chiede da tempo di rinnovare, però allo stesso tempo vuole fiducia. Ora ci sta che Chiesa abbia qualche fastidio, ma sono passati due anni dalla rottura del crociato e il peggio è alle spalle. Vero poi che non era in condizione, ma a San Siro ha giocato Yildiz e qualcosa può voler dire. Perchè magari anche lo stesso Chiesa si sta guardando intorno».

