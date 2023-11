Bruno Longhi è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue parole sul rinnovo di Fagioli.

LONGHI – «Non mi stupisce perché è un giocatore su cui la Juve punta. Mi stupisce che gli sia garantito lo stipendio. Lui ha commesso un errore e la società secondo me doveva intervenire. Non può giocare per una sua colpa perché sa benissimo che il regolamento vieta ai giocatori di scommettere. Per me la Juve, per il periodo di squalifica, non doveva riconoscergli lo stipendio. Questo vale per tutti, altrimenti a chi sbaglia e infrange le regole la società continua a pagare come se non fosse accaduto nulla. La lezione non è solo stare fuori dal campo, ma anche pagare dal punto di vista pecuniario».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI JUVENTUSNEWS24 A LONGHI

The post Rinnovo Fagioli, Longhi critico: «Mi stupisce che la Juve gli garantisca lo stipendio» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG