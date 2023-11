Rinnovo Giroud, parti sempre più vicine: si va verso questo accordo. Tutti gli aggiornamenti sul futuro del francese

Olivier Giroud si avvicina sempre di più al rinnovo del contratto con il Milan. Il francese, di comune accordo col club, potrebbe firmare un nuovo accordo.

Non si può parlare ancora di trattativa aperta, ma i primi contatti ci dicono che si sta andando in questa direzione: rinnovo fino al 2025 per Giroud. A riportarlo è Calciomercato.com.

