Rinnovo Kjaer, il centrale danese vorrebbe prolungare il contratto in scadenza il prossimo giugno: la risposta di Furlani

In casa Milan tiene banco anche la questione legata al rinnovo di Simon Kjaer.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il danese, in scadenza di contratto a giugno, vorrebbe prolungare fino al 2026 e chiudere la carriera in rossonero. Furlani non ha chiuso la porta ma molto dipenderà dal rendimento del centrale in questa stagione.

The post Rinnovo Kjaer, posizione chiara di Furlani: cosa ha detto al danese appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG