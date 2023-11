Prosegue la trattativa per il calciomercato Milan per il rinnovo di Krunic. Tuttavia c’è ancora distanza tra le parti

Addio in vista Prosegue la trattativa per il calciomercato Milan per il rinnovo di Krunic. Tuttavia c’è ancora grande distanza tra le parti:

come riportato da Calciomercato in caso di mancato accordo potrebbe aprirsi le strade per una separazione a gennaio.

The post Rinnovo Krunic Milan: c’è ancora distanza, lo scenario possibile a gennaio appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG