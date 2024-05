I nerazzurri si stanno concentrando su 3 prolungamenti di contratto molto importanti in attesa di avere notizie certe altrettanto importanti sul futuro societario.

L’Inter sta vivendo giorni molto importanti sotto diversi punti di vista: dopodomani ci sarà l’ultima gara casalinga della stagione, quella in cui le verrà consegnata la coppa dello Scudetto. Nel frattempo la società sta cercando di trovare l’accordo per un nuovo prestito tra tante difficoltà ed infine i dirigenti lavorano sui rinnovi di Simone Inzaghi, Lautaro Martinez e Nicolò Barella.

esultanza gol Lautaro Martinez

Ottimismo

C’è fiducia per tutte le questioni anche se quella societaria sembra la situazione più in bilico visto che va trovato un accordo entro il 20 maggio, fra 3 giorni. Riguardo i tre prolungamenti, per il centrocampista sardo si è in dirittura d’arrivo in quanto c’è una base di intesa; col tecnico ancora non si è entrati nel vivo delle discussioni ma l’accordo si troverà in poco tempo.

Doppia cifra… e non di goal

Lautaro Martinez ha il contratto in scadenza nel 2026, come Barella, data che lascia ancora piuttosto tranquilli anche se l’Inter vorrebbe risolvere la questione entro l’inizio della prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport il nodo è economico: il Toro chiede uno stipendio di 10 milioni a stagione mentre i nerazzurri offrono un massimo di 8,5/9 milioni. Non convince del tutto il giocatore il fatto che sarebbero previsti bonus crescenti nel caso in cui la squadra avanzi nelle competizioni europee.

L’articolo Rinnovo Lautaro: la distanza c’è e non è minima, la situazione proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG