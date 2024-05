Il capitano del Torino Alessandro Buongiorno al momento è concentrato sul recuperare in tempo per la gara di domani contro i rossoneri.

Alessandro Buongiorno a SportMediaset ha parlato del suo presente e del futuro che lo vede ambito da molte squadre italiane ed europee. “Ho avuto qualche problemino fisico la scorsa settimana, ma spero di esser in campo contro il Milan. Ogni giorno lavoro sempre di più per migliorarmi, crescere e sperare così di fare meglio. Essere il capitano del Torino è un motivo di grande orgoglio perché rappresentare la mia squadra ed essere un riferimento per gli altri è un’emozione grandissima. Ogni volta che gioco, cerco di dare il meglio di me e per questo sono molto felice dove mi trovo”.

Db Torino 17/03/2014 – campionato di calcio serie A / Torino-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Urbano Cairo

Sul suo futuro

“La Premier League è un campionato che mi alletta particolarmente perché ci sono squadre e giocatori molto forti, con cui continuare a lavorare e crescere. Però anche in Italia mi trovo bene e per questo vedremo in futuro quali scelte compiere. Sicuramente a giugno vorrei andare all’Europeo e magari vincerlo, tuttavia più in generale sogno di vincere la Champions League o il Mondiale, un desiderio che penso ogni bambino vorrebbe realizzare”.

Il punto sull’interesse dei nerazzurri

Il centrale della nazionale piace moltissimo ai dirigenti dell’Inter ma al momento non c’è una trattativa visto che il suo costo è molto elevato, si parla di circa 40 milioni, e che dovrebbero restare sia Acerbi che De Vrij.

L’articolo Buongiorno: “Sono felice dove mi trovo ma sogno la Premier e non solo” proviene da Notizie Inter.

