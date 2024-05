I dirigenti nerazzurri dovranno chiudere in attivo anche la prossima sessione di mercato anche se la cessione di un big dovrebbe essere evitata.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato in uscita dell’Inter: vendere bene è necessario per fare operazioni in entrata. I nerazzurri nei prossimi mesi dovrebbero riuscire a tenere tutti i big, l’unico titolare che potrebbe partire è Dumfries anche se i dirigenti sperano ancora in un rinnovo.

Valentin Carboni

Il riferimento

L’Inter ha parecchi giovani interessanti in giro per l’Italia e per l’Europa: questi sono elementi molto utili per raccogliere fondi anche se c’è il rischio ovviamente di venderli ad un prezzo troppo basso se in futuro dovessero esplodere. Marotta e Ausilio hanno le idee chiare e quindi c’è un piano per ognuno: si cercherà di inserire, dove possibile, la clausola di recompra. Insomma si punterà a cedere più calciatori possibile con la formula usata per la vendita di Fabbian al Bologna: l’Inter lo ha ceduto a titolo definitivo ma può ricomprarlo per 12 milioni nel 2025.

Il punto caso per caso

Satriano ha fatto bene al Brest e sulle sue tracce ci sono Valencia e Stoccarda, potrebbe essere ceduto per poco più di 10 milioni; Agoumé può essere riscattato dal Siviglia per 8 ma se tornasse alla base resterebbe sotto il controllo nerazzurro. Radu tornerà a Milano e gli andrà trovata una nuova sistemazione, Filip Stankovic può essere riscattato a 5 milioni dalla Sampdoria e contro-riscattato dai nerazzurri. Zanotti può essere venduto per 4 milioni, stessa cifra con cui il Cagliari potrebbe riscattare Oristanio; Francesco Pio Esposito verrà prestato senza perderne il controllo mentre suo fratello Sebastiano può essere ceduto a titolo definitivo ma con percentuale sull’eventuale futura rivendita. Discorso difficile per Valentin Carboni: il suo prezzo è già molto alto e questo rende difficilissimo l’inserimento di una recompra (la si dovrebbe mettere a cifre spropositate).

