La Repubblica sostiene che Oaktree starebbe studiando il modo per prendersi interamente l’Inter. Ecco cosa trapela.

In queste ore cruciali per il futuro dell’Inter, la tensione è palpabile e gli occhi sono puntati su quello che potrebbe essere definito come un crossroad finanziario per il club nerazzurro. Con il 20 maggio, termine ultimo per il rimborso del prestito concesso a Steven Zhang da Oaktree nel 2021, le mosse sul tavolo degli scacchi finanziari diventano sempre più complesse e determinanti per il destino della società.

La situazione attuale

La corsa contro il tempo per evitare la perdita di controllo del club da parte di Zhang si articola attorno alla ricerca di nuove soluzioni finanziarie. La proposta avanzata da Pimco, un altro fondo speculativo, sembrerebbe offrire un’ancora di salvataggio con un prestito che supera i 400 milioni di euro, pur mantenendo il pacchetto azionario di controllo del 65% in pegno. Questa mossa, seppur rischiosa a causa di un tasso d’interesse che si rumoreggia essere fino al 15%, potrebbe garantire a Zhang il mantenimento del timone del club. Tuttavia, la situazione rimane incerta, non solo a causa di una mancanza di conferma ufficiale dell’accordo ma anche per le potenziali mosse di Oaktree.

Steven Zhang

La mossa di Oaktree

Oaktree, attuale creditore dell’Inter con una significativa leva sul futuro del club, sembra voler giocare una carta diversa rispetto a quella attesa. Con un interesse palpabile nella gestione, e potenzialmente nella vendita, di una società di così alto profilo come l’Inter, il fondo potrebbe cercare di attivare clausole che gli consentirebbero di assumere il controllo diretto. L’obiettivo potrebbe non essere semplicemente quello di gestire il club in attesa di una vendita vantaggiosa ma piuttosto di ottenere condizioni più favorevoli prima di concordare un’uscita di scena.

Le complicazioni legali

Nel caso in cui le trattative tra le parti non dovessero giungere a un esito positivo, la prospettiva di una battaglia legale si staglia all’orizzonte come un’ulteriore complicazione. Un simile scenario legale non sarebbe vantaggioso per nessuna delle parti coinvolte, dato il tempo e le risorse che una causa richiederebbe. Inoltre, le implicazioni di una disputa prolungata potrebbero avere un impatto significativo sulla stabilità e sulle operazioni future del club.

La stessa Inter in bilico

Mentre gli addetti ai lavori e i tifosi attendono con ansia gli sviluppi, la situazione mette in luce la fragilità e la complessità delle dinamiche finanziarie all’interno del calcio moderno. L’Inter, con la sua storia ricca di successi e il suo peso nel panorama calcistico internazionale, si trova in una posizione di incertezza che riflette i dilemmi più ampi del settore.

