Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi ha ripercorso i momenti felici vissuti con la maglia nerazzurra.

Davide Frattesi al Premio Gentleman ha rivelato il suo stato d’animo e alcuni retroscena sulla sua prima stagione all’Inter. “Abbiamo capito con quel gruppo che abbiamo creato che avremmo potuto fare qualcosa di straordinario. Il momento più bello è stato il pullman. Se dovessi scegliere un gol, direi quello col Verona, che non ha prezzo ed è stato qualcosa di veramente importante. Come Verona nulla, per adesso. Desiderio? Ce l’ho, ma non lo dico, altrimenti non si avvera. Poi lo dirò”.

Davide Frattesi

Il segreto

“Cosa dico ai nuovi? Di venire tutti a zero (ride, ndr). Il gruppo fa la differenza, perché quando sei tranquillo, in un ambiente che dà serenità e stimoli far male diventa difficile. I momenti più bruttini arriveranno, ma con un gruppo del genere si riesce a superare tutto”.

Il rammarico

“Il momento più difficile di quest’anno? La sconfitta con l’Atletico, senza dubbio. E’ una macchia su un anno straordinario, ma ci riproveremo l’anno prossimo”.

Dalla panchina

L’ex Sassuolo ha più goal segnati che gare giocate da titolare e lui ci scherza su: “Quanti gol farei giocando di più? Facevamo una battuta con i ragazzi, mi dicevano che visti i gol da subentrante il mister mi avrebbe fatto partire sempre dalla panchina. Dicevo ‘mannaggia’, ma mica puoi non segnare? (ride, ndr). Scherzi a parte, è stato davvero un anno molto importante”.

L’articolo Frattesi: “Il goal al Verona non ha prezzo, ecco cosa ha veramente fatto la differenza quest’anno, Champions? Ci riproveremo” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG