Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato della situazione in casa Milan relativa al rinnovo di Rafael Leao: l’analisi

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato del rinnovo di Rafael Leao con il Milan:

«Dove lo trovi ora un giocatore come quello? Per me andrebbe rinnovato».

