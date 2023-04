Calciomercato Milan, Maldini forte su Laporte del Manchester City: il difensore al momento dà priorità al Barcellona

Nome a sorpresa per il prossimo calciomercato Milan. Come riferito dal portale spagnolo Relevo, i rossoneri sarebbero interessati ad Aymeric Laporte, difensore centrale del Manchester City in scadenza di contratto nel 2025.

Sul centrale, che al momento dà priorità al Barcellona, c’è anche la Juventus.

