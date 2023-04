Tra i tanti temi in casa Milan in chiave mercato tiene banco quello del rinnovo di Leao. In tal senso due club di Premier provano ad inserirsi

Tra i tanti temi in casa Milan in chiave mercato tiene banco quello del rinnovo di Leao. In tal senso due club di Premier provano ad inserirsi:

come riportato dal Mirror, è finito nel mirino di Liverpool e Chelsea che si sono già mosse con i suoi agenti per provare a capire il margine di manovra per una trattativa.

The post Rinnovo Leao Milan: due club di Premier vogliono intromettersi appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG