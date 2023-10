Rinnovo Maignan, c’è distanza tra la richiesta e l’offerta rossonera: il Milan ora trema. Cosa può succedere

Il Milan continua a lavorare in queste settimane al rinnovo del contratto di Mike Maignan. L’idea è prolungare fino al 2028, ma il focus è tutto concentrato sull’ingaggio.

Come riportato da TuttoMercatoWeb, l’entourage del giocatore vorrebbe per il suo assistito 7-8 milioni di euro, mentre il Diavolo sarebbe disposto a raddoppiare l’attuale ingaggio da 3,2. C’è tempo per discuterne ma la società deve accelerare i tempi per non creare un nuovo caso mercato a livello internazionale.

