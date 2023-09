Rinnovo Maignan, si entra nel vivo: prima richiesta del portiere francese per il prolungamento con il club rossonero

Come riferito da Tuttosport, sta entrando nel vivo la trattativa tra Mike Maignan e il Milan per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.

Il portiere avrebbe aperto al prolungamento fino al 2028 ma a fronte di una richiesta di 8 milioni di euro d’ingaggio. Rossoneri fiduciosi.

