In casa Milan tiene banco il tema del rinnovo di Maignan. Il club rossonero in tal senso ha un piano ben preciso definire l’accordo

Il calciomercato Milan studia la strategia giusta per il rinnovo di Maigan. L’obiettivo è allontanare la minaccia delle big europee che potrebbero soffiare il portiere ai rossoneri.

In tal senso il club ha un piano ben preciso. Come riportato da Tuttosport si vuole raggiungere un accordo entro l’estate. Chiaro che servirà uno sforzo economico da parte della società per trattenerlo.

