Rinnovo Osimhen, oggi il giorno decisivo per il futuro dell’attaccante? Ecco cosa succederà: le ultime novità

Come spiega il Corriere dello Sport, nella mattinata di oggi De Laurentiis dovrebbe incontrare l’entourage di Victor Osimhen per ratificare l’accordo per il rinnovo dell’attaccante.

Il Napoli non vuole lasciarsi sfuggire un altro big, specialmente a costi ridotti rispetto a quelli pensati. Per questo l’ingaggio proposto al nigeriano dovrebbe essere anche più alto rispetto a quello attuale.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG