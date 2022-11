Skriniar e il rinnovo con l’Inter potrebbe essere una settimana decisiva per la firma sul contratto nonostante le avance del Psg

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’offerta dei parigini è senza dubbio più alta di quella dei nerazzurri ma il cuore di Milan dice no. La volontà del difensore è quella di restare in nerazzurro e la società potrebbe andargli incontro con un’offerta da 6.5 milioni annui. In questi giorni l’incontro e la possibile firma.

