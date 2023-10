Riso (agente Gomez): «Non ha assunto sostanza dopante, la squalifica è esagerata». Le parole sull’argentino del Monza

Riso, agente di Gomez, ai microfoni di Dazn ha spiegato la situazione del Papu dopo la squalifica di due anni per la positività al doping dell’argentino del Monza che col Siviglia aveva affrontato la Juve in Europa League nella passata stagione.

RISO SU GOMEZ – «La sostanza che ha assunto il Papu non è dopante. L’errore è che avrebbe dovuto comunicarne l’assunzione con anticipo ma sanzionarlo per due anni è davvero esagerato. Faremo di tutto, grazie ai nostri avvocati, perché il Papu non finisca così la sua carriera. Sarebbe assurdo».

