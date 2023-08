L’agente FIFA Beppe Riso ha parlato del futuro di due dei suoi assistiti.

Beppe Riso è stato intervistato dopo essere uscito dalla sede dell’Inter; il procuratore era lì per perfezionare il passaggio in nerazzurro di Carlos Augusto. Non sono mancate anche però alcune considerazioni su Stefano Sensi, autore di un ottimo precampionato.

“Tutto ok per Carlos Augusto, ha firmato. È felicissimo, poi pazzesco che sabato debba giocare contro il Monza. Sensi? Dopo le 30 partite dell’anno scorso, siamo contenti che è ritornato il Sensi del primo anno. Finalmente sta benissimo e siamo contenti di quello, anche l’Inter è molto contenta. Possibilità che possa restare? Più di una“. I nerazzurri continuano a cercare una soluzione a titolo definitivo per l’ex Sassuolo che nel corso di tutta la sua carriera è stato bersagliato da infortuni se però Samardzic non sarà acquistato, Sensi potrebbe restare effettivamente a Milano.

L’articolo Riso: “Carlos Augusto è felicissimo, Sensi sta bene, è quello del primo anno, ha più di una possibilità di restare” proviene da Notizie Inter.

