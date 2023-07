Il procuratore tra gli altri di Davide Frattesi, Beppe Riso, è stato nella sede dell’Inter per trattare vari argomenti con Ausilio e Marotta.

Beppe Frattesi dopo essere uscito dalla sede dell’Inter ha aggiornato la situazione relativa al trasferimento di Frattesi ma non solo. “Grande soddisfazione? Sì, Davide ci teneva tanto, ora le società finiscono le ultime cose e poi diamo l’ok finale. Sempre voluto l’Inter? Diciamo che la sua preferenza è quella dai”.

Stefano Sensi

“Parlato anche di altro? Sì un po’ di tutto, di Valentin Carboni, di Sensi, un po’ di tutti. Per Carboni stiamo valutando se andare a giocare o rimanere. Ipotesi Spagna per Sensi? Vediamo, per ora non di estero. Gagliardini? Stiamo definendo l’accordo col Monza. Oristanio va a giocare in Serie A. Salernitana No, no”.

L’articolo Riso: “Frattesi all’Inter grande soddisfazione, abbiamo parlato anche di Sensi e Carboni” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG