Arrivano altri verdetti della prima giornata di Champions League 2023-24. I risultati di Real Madrid e Galatasaray

Una vittoria e un pari. Arrivano altri verdetti della prima giornata di Champions League 2023-24. I risultati di Real Madrid e Galatasaray.

Gli spagnoli degli ex Milan, Brahim Diaz e Ancellotti vincono all’ultimo respiro con il gol di Bellingham contro dell’Union Berlino di un altro ex rossonero, Bonucci. Pari in rimonta per il Galatasaray contro il Copenhagen

The post Risultati Champions League 2023-24: vince il Real Madrid, pari Galatasaray appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG