Risultati Champions League: il PSG pareggia all’ultimo, rimonta Manchester City. Il tabellino dei match delle 21

Sono terminati i match serali della quinta giornata di Champions League.

Vincono il Barcellona (2-1 contro il Porto), l’Atletico Madrid (3-1 in casa del Feyenoord), il Manchester City (3-2 in rimonta da 0-2 contro il Lipsia) e lo Young Boys (2-0 contro la Stella Rossa). Per quanto riguarda il girone del Milan, il PSG ha pareggiato in casa 1-1 contro il Newcastle.

