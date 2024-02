Risultati Champions League, il Real trionfa grazie a Brahim Diaz: passa anche il Manchester City. I tabellini dei match

Prima serata degli ottavi di Champions League che ha regalato subito gol e spettacolo. Il Real Madrid ha trionfato sul campo del Lipsia grazie alla grande rete dell’ex Milan Brahim Diaz costretto poi ad uscire per infortunio.

Il Manchester City ha invece trionfato sul campo del Copenhagen per 3-1 con le reti di De Bruyne, Bernardo Silva e Foden. Non è bastata la rete di Mattsson per impensierire la banda di Guardiola.

